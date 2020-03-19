З 20-березня в Ужгороді буде припинена робота громадського транспорту через поширення нового атипового коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.

“Як неодноразово наголошувалось, ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5-2 метрів. Дотримуватися цих вимог в громадському транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять”, – сказано в повідомленні.

При цьому установам, підприємствам і організаціям доручають забезпечити проїзд своїх працівників в режимі спеціальних перевезень.

Крім того, з 19-го березня в Ужгороді співробітники патрульної поліції будуть через гучномовці на вулиці попереджати жителів про загрозу поширення вірусу і карантин.