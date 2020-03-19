Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради.
“Як неодноразово наголошувалось, ефективним засобом вберегтися від зараження коронавірусом є самоізоляція, а якщо все ж людина повинна виходити з дому, то рекомендується уникати тісних контактів, дистанція між людьми повинна бути від 1,5-2 метрів. Дотримуватися цих вимог в громадському транспорті важко і щоб запобігти можливому розповсюдженню COVID-19 в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять”, – сказано в повідомленні.
При цьому установам, підприємствам і організаціям доручають забезпечити проїзд своїх працівників в режимі спеціальних перевезень.
Крім того, з 19-го березня в Ужгороді співробітники патрульної поліції будуть через гучномовці на вулиці попереджати жителів про загрозу поширення вірусу і карантин.
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
- Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.