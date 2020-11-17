Про це повідомила пресслужба Ужгородської міської ради.
“Кілька рішень на підтримку підприємців Ужгорода сьогодні на позачерговій сесії прийняли депутати міськради. Зокрема, на грудень встановили нульову ставку єдиного податку для підприємців І та ІІ груп платників, котрим через карантин постановою уряду заборонено працювати. На грудень встановили також нульові ставки оплати за комунальне майно для малого та середнього бізнесу”, – йдеться в повідомленні.
Також їз 18 листопада і до закінчення карантину звільнили підприємців від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів, крім того, їм дозволили надавати послуги на таких відкритих майданчиках незалежно від пори року.
Оскільки не щодо всіх податків та зборів може приймати рішення місцева влада, депутати сьогодні на позачерговій сесії також підтримали звернення до Кабінету Міністрів про можливість звільнити підприємців, яким заборонено працювати, від сплати єдиного соціального внеску – і за себе, і за найманих працівників, а також продовжити дію постанови Кабміну про виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.