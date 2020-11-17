В Ужгороді підприємців І та ІІ груп платників, котрим постановою уряду заборонено працювати у вихідні дні, звільнили від сплати єдиного податку, а також від сплати податку на землю та оренду комунального майна.

Про це повідомила пресслужба Ужгородської міської ради.

“Кілька рішень на підтримку підприємців Ужгорода сьогодні на позачерговій сесії прийняли депутати міськради. Зокрема, на грудень встановили нульову ставку єдиного податку для підприємців І та ІІ груп платників, котрим через карантин постановою уряду заборонено працювати. На грудень встановили також нульові ставки оплати за комунальне майно для малого та середнього бізнесу”, – йдеться в повідомленні.

Також їз 18 листопада і до закінчення карантину звільнили підприємців від сплати за комунальне майно для літніх терас кафе та ресторанів, крім того, їм дозволили надавати послуги на таких відкритих майданчиках незалежно від пори року.

Оскільки не щодо всіх податків та зборів може приймати рішення місцева влада, депутати сьогодні на позачерговій сесії також підтримали звернення до Кабінету Міністрів про можливість звільнити підприємців, яким заборонено працювати, від сплати єдиного соціального внеску – і за себе, і за найманих працівників, а також продовжити дію постанови Кабміну про виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям І та ІІ групи платників єдиного податку.