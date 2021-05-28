Про це заявив директор КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради Іван Курах.
За його словами, ситуація стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, у тому числі й важких хворих, зменшилася.
Зокрема, із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, сьогодні зайняті 10.
Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.
Водночас Курах запевнив, що в разі необхідності відділення для хворих на коронавірус відкриють знову.
- За минулу добу, 27 травня, в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 169 дітей та 77 медпрацівників.