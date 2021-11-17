В Україні вперше запроваджують анонімну вакцинацію проти COVID-19 на Закарпатті. Послуга потрібна передусім для тих, хто внесений до бази щеплених, однак вакцинацію не проходив.

Про це повідомляє видання Zaxid.Net та “Суспільне“.

У медичному центрі Prevention Hospital на вулиці Східній, 4/1 в Ужгороді відкрили кабінет анонімної вакцинації проти коронавірусу. Це перший такий випадок в Україні.

Ініціював його появу місцевий депутат Федір Шандра. На брифінгу 17 листопада він повідомив, що близько 4 тисяч мешканців Закарпаття мають фальшиві сертифікати про вакцинацію. Анонімне щеплення було запроваджено саме для них.

“Я звернувся до лікарів і до Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА з проханням запровадити анонімну вакцинацію для того, щоб люди, які зробили помилку і купили фальшивий сертифікат про вакцинацію мали можливість це виправити і врятувати своє життя та здоров’я”, — прокоментував він.

Як повідомив лікар-інфекціоніст Віктор Петров, у медичному центрі будь-який мешканець регіону зможе зробити щеплення анонімно.

“Анонімно зробити щеплення може будь-хто із мешканців Закарпаття, який з певних причин – релігійних чи сімейних – не хоче, щоби його дані про вакцинацію були внесені в систему. Так само ми надаємо можливість усім, хто придбав фальшивий сертифікат про вакцинацію або має чинний сертифікат, але фактично не отримав щеплення, прийти і зробити вакцинацію анонімно. Це можна буде зробити під будь-яким псевдонімом, який людина вкаже при візиті до медичного центру”, – сказав він.

Псевдонім, обраний під час такої вакцинації, отримувачі щеплення матимуть використати для отримання другої дози. Саме за цими вигаданими іменами будуть вести їхній облік.

Мерія Ужгорода та Закарпатська ОДА поки не сповістили про таку ініціативу та обставини її запуску.