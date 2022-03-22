Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Меморіал був розмішений в одному з парків міста. За даними “Суспільного”, акцію провели історики Ужгородського національного університету. На балансі міста вона не була, як не була у списках культурної спадщини. Що далі робитимуть з плитою – наразі вирішують.
“Червона фарба символізує кров пролиту на фоні цього міфу, тому що кров пролита і ця вся “спецоперація” Путіна та війна, розпочата ще у 2014 році, саме прийшла на основі цих міфів, які були марковані такими постаментами, такими плитами. Ці міфи якраз і призвели до цієї крові, тому ми вирішили так символічно показати, що вони всі побудовані на крові”, — розповів учасник акції Станіслав Данко.
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