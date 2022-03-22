В Ужгороді українські активісти прибрали меморіальну плиту, присвячену "300-річчю возз'єднання" України з РФ. Перед цим її облили червоною фарбою, що символізує кров людей, яких вбили російські солдати.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Меморіал був розмішений в одному з парків міста. За даними “Суспільного”, акцію провели історики Ужгородського національного університету. На балансі міста вона не була, як не була у списках культурної спадщини. Що далі робитимуть з плитою – наразі вирішують.