В Ужгородській школі №20 діти потерпають від хлопчика, який б'ється, лається та називає себе "путінським дітям". Батьки однокласників вже пів року намагаються вирішити цю ситуацію. Анастасія Мельниченко рекомендує підтримувати маму та дитину та допомогти зроби так, щоб виклична поведінка у дитини не проявлялася.

Джерело: #Букви

Мама однієї з учениць цієї школи звернулась до медійника Віталія Глаголи, який розповів про інцидент. Цього року у вересні в клас поступив хлопчик з особливими освітніми потребами з Маріуполя, про що повідомили батьків. За словами жінки, батьки з розумінням до цього поставилися та поспілкувалися зі своїми дітьми, проте вважають хлопчика занадто агресивним.

“Ми поговорили дома з дітками, попрохали відноситися терпливо, уважно, особливо зважаючи, що дитинка з Маріуполя. Ніби то ми (батьки) зробили все що могли. Але почалася така дивна історія, на жаль, хлопчик занадто агресивним”, – розповідає одна з мам.

Батьки також заявили про випадки домагань до їхніх дітей з боку хлопчика: “Ми (батьки) зіткнулися з такими неприємними речами, як домагання до дівчаток. Він залазив під спідниці, він “трогав” їх. Він лякав. Він бив”, – каже мама однокласниці хлопчика.

У хлопчика був асистент, однак за кілька тижнів він пішов. Наразі цю роботу виконує мама хлопчика, що за словами батьків інших учнів ще більше ускладнює ситуацію.

“Мама не є об’єктивним спостерігачем. Вона не є спеціалістом. Це все ускладнилось, тому що з боку мами ми (батьки) побачили маніпуляцію дітьми нашого класу. Це постійні прохання забрати зошити й списати. Вона не заспокоювала хлопчика. Вона била його. Діти на це все дивилися. Була ситуація навіть коли були уроки онлайн і ми бачили, як в нього щось летіло і він там був переляканий”.

Стосовно булінгу батьки неодноразово зверталися до правоохоронців. Наразі на батьків хлопця складено 12 адмінпротоколів.

Батьки кажуть, що не знають до кого звертатися, адже спробували усі можливі варіанти вирішення ситуації. Вони вважають що дитині потрібна допомога, але не така, яка є зараз.

“Це не є соціалізацію, дуже агресивна атмосфера в класі. Діти бояться його, тримаються на якійсь відстані”

“Нам потрібна допомога, ми про неї кричимо пів року і на жаль ми постійно впираємося в закриті двері. Нам постійно говорять, що все що ми могли – ми зробили. Він має право на навчання, так, але право на навчання мають і наші діти”.

До управління освіти Ужгородської міської ради надійшло повідомлення, що від 25 травня діти не будуть відвідувати школу та уроки.

“Ми намагалися знайти той формат взаємодії з хлопчиком і його батьками, який дозволив би нашим дітям нормально вчитися і перебувати у здоровому психологічному кліматі в класі. Однак жодних змін не відбулося, тому ми вдаємося до вищезгаданих крайніх мір.” – зазначено в повідомленні.

Анастасія Мельниченко, активістка, письменниця та правозахисниця, яка бореться проти дискримінації на сторінці дає свій розлогий коментар до ситуації.

Анастасія повідомляє, що у хлопчика РДУГ (прим.Розлад із дефіцитом уваги та гіперактивністю).

“Вперше я почула про ситуацію з поста знайомої психіаторки, яка зауважила, що у хлопчика в цій ситуації РДУГ. Так, офіційно.” – повідомляє Анастасія.

“Я брала інтервʼю у мами дитини і змогла побачити ситуацію не з тієї сторони, з якої цю ситуацію висвітлює преса та активні батьки “нормальних” (перепрошую за формулювання, але воно не моє) дітей. Преса з мамою хлопчика навіть не контактувала, адже вирішено було показати одного “тирана” – цього хлопчика. Так от, я прочитала матеріали сторони обвинувачення і потім поговорила (дві години) з мамою.”

Батьки також говорили, що хлопчик називав себе “путінським дітям”, Анастасія пояснює таку його поведінку:

“І уявіть, що вас починають обзивати “дітьом путіна” за те, що ви виросли в Маріуполі та говорите російською. Що робить дитина з ОВР? Ну? Неочевидно? Звісно ж, вона каже: “Да, я дітьо путіна! Слава расіі!””.

Анастасія пише, що батьки однокласників намагаються “вижити” дитину зі школи, оскільки ліцей є статусний.

“…батьки “нейротипових” дітей знову активізувалися в мережі і докладають зусиль, щоб вижити дитину з ліцею. Вся ситуація така, бо ліцей статусний, там вчаться інтелектуально обдаровані діти. Хлопчик теж інтелектуально обдарований. Але з супутніми діагнозами (які, нагадую, не впливають на інтелект, а вражають виконавчу функцію та імпульс-контроль). Тож батьки дітей без ООП вирішили вижити дитину з класу. Легальних механізмів вигнати нема, то вони вирішили витравити. І ситуація набула небаченого накалу пристрастей”.

Правозахисниця повідомляє, що готова допомогти ліцею вирішити дану ситуацію та переконана, що ситуація таки вирішиться.

“..я пропоную ужгородському ліцею свої послуги як фахівчині з протидії булінгу абсолютно безкоштовно. Я готова працювати з вами доти, доки ситуація не налагодиться. А вона налагодиться, бо я справді бачу, як це працює”.