У Вашингтоні невідомі почали стрілянину; одна людина загинула, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал NBC4 Washington.

Інцидент стався о 17:00 годині (01.00 за Києвом) на перетині 14-ої вулиці і Спрінг-роуд. Троє чоловіків вистрибнули з машини і почали стріляти.

Правоохоронці повідомили, що стрілянина не була випадковою – це продовження конфлікту між місцевими бандами.

Департамент поліції округу Колумбії наводить опис людей, підозрюваних у стрільбі. Двоє були одягнені в чорні толстовки, а третій – в сіру. В останній раз їх бачили в темно-синьому/чорному автомобілі.

Журналістка Дарсі Спенсер опублікувала в Twitter фотографії з місця подій.