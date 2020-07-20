Про це повідомляє телеканал NBC4 Washington.
Інцидент стався о 17:00 годині (01.00 за Києвом) на перетині 14-ої вулиці і Спрінг-роуд. Троє чоловіків вистрибнули з машини і почали стріляти.
Правоохоронці повідомили, що стрілянина не була випадковою – це продовження конфлікту між місцевими бандами.
Департамент поліції округу Колумбії наводить опис людей, підозрюваних у стрільбі. Двоє були одягнені в чорні толстовки, а третій – в сіру. В останній раз їх бачили в темно-синьому/чорному автомобілі.
Журналістка Дарсі Спенсер опублікувала в Twitter фотографії з місця подій.
- Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася стрілянина; 2 людини отримали поранення.