Про це повідомляє VaticanNews.

У повідомленні сказано, що у кардинала були деякі симптоми ГРВІ, внаслідок чого йому зробили тест на коронавірус COVID-19. Після того як тест показав позитивний результат, кардинала госпіталізували 30 березня. Зараз вікарій знаходиться в університетській лікарні Фонду Агостіно Джемеллі.

За словами медиків, у кардинала висока температура, проте загальний стан задовільний. Він почав отримувати антивірусну терапію.

Все оточення священика самоізолювалося.

У виданні не уточнили, чи були у кардинала зустрічі з Папою Римським Франциском. Відомо, що в останні дні у нього було мало зустрічей з священнослужителями. У Ватикан він не їздив.

Як відомо, з 11 березня кардинал щовечора проводив священні меси в Храмі Божественної Любові.

8 березня, Папа Римський Франциск вперше провів недільну проповідь в форматі онлайн-трансляції через загрозу поширення коронавируса.

Нагадаємо, у Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував ряд офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції. Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.