Про це повідомив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні, інформує агентство Reuters.
Випадок зараження був діагностований у четвер. У зв’язку з цим було призупинено надання послуг у ватиканських клініках для проведення дезінфекції.
Хто саме захворів – священнослужитель, представник охорони або рядовий співробітник, не уточнюється.
“Цього ранку була тимчасово призупинена робота всіх амбулаторних служб дирекції охорони здоров’я та гігієни, щоб дезінфікувати приміщення після того, як у одного з пацієнтів виявили COVID-19”, – зазначив Бруні, якого цитує видання ANSA.
Він уточнив, що служби швидкої допомоги роботу не переривали. Екстрені заходи тривають, і Ватикан повідомив в італійські органи охорони здоров’я про інцидент.
Варто відзначити, що кількість жертв коронавірусу в Італії досягла вже 148 осіб.
Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував низку офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.
Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.
- Станом на 6 березня жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 особи, кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищило 98 тисяч.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.