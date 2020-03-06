У Ватикані був підтверджений перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив офіційний представник Святого престолу Маттео Бруні, інформує агентство Reuters.

Випадок зараження був діагностований у четвер. У зв’язку з цим було призупинено надання послуг у ватиканських клініках для проведення дезінфекції.

Хто саме захворів – священнослужитель, представник охорони або рядовий співробітник, не уточнюється.

“Цього ранку була тимчасово призупинена робота всіх амбулаторних служб дирекції охорони здоров’я та гігієни, щоб дезінфікувати приміщення після того, як у одного з пацієнтів виявили COVID-19”, – зазначив Бруні, якого цитує видання ANSA.

Він уточнив, що служби швидкої допомоги роботу не переривали. Екстрені заходи тривають, і Ватикан повідомив в італійські органи охорони здоров’я про інцидент.

Варто відзначити, що кількість жертв коронавірусу в Італії досягла вже 148 осіб.

Раніше з’явилася інформація про нездужання Папи Римського Франциска. Повідомлялося, що 83-річний понтифік скасував низку офіційних заходів і аудієнцій через погане самопочуття і вирішив працювати з резиденції.

Згодом в ЗМІ були оприлюднені повідомлення, що Папу Римського перевірили на коронавірус і отримали негативний результат.