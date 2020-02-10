У британському Брайоні закрили цілу лікарню після підтвердження зараження новим коронавірусом у одного з лікарів.

Про це повідомля британська телерадіокомпанія BBC.

Лікарня в Брайтоні була тимчасового закрита для пацієнтів. Жителям округу пропонують скористатися медичної телефонної службою NHS 111, якщо у них є проблеми. Причиною тому послужив позитивний результат тесту на коронавірус одного із співробітників медустанови. Напередодні він приймав пацієнта, громадянина Великобританії, у якого також був підтверджений цей діагноз.

Всього на території держави підтверджені 8 випадків захворювання новим коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я Великобританії вважає вірус “серйозною та безпосередньою загрозою” для громадської охорони здоров’я, але загальний рівень ризику для Великобританії залишається “помірним”.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.