Про це повідомля британська телерадіокомпанія BBC.
Лікарня в Брайтоні була тимчасового закрита для пацієнтів. Жителям округу пропонують скористатися медичної телефонної службою NHS 111, якщо у них є проблеми. Причиною тому послужив позитивний результат тесту на коронавірус одного із співробітників медустанови. Напередодні він приймав пацієнта, громадянина Великобританії, у якого також був підтверджений цей діагноз.
Всього на території держави підтверджені 8 випадків захворювання новим коронавірусом. Міністерство охорони здоров’я Великобританії вважає вірус “серйозною та безпосередньою загрозою” для громадської охорони здоров’я, але загальний рівень ризику для Великобританії залишається “помірним”.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
У Китаї за добу, з 9 по 10 лютого, від коронавірусу померли 97 осіб. Таким чином загальна кількість жертв досягла 908 чоловік.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.
- На круїзному лайнері Diamond Princess в Японії двоє громадян України заразилися атиповим китайським коронавірусів.