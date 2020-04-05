У Великій Британії достроково випустять з в'язниць близько 4 тисяч ув'язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це пише видання The Hill.

Британське міністерство юстиції оголосило, що з в’язниць вийдуть близько 4000 ув’язнених, які були засуджені не за насильство, тобто “правопорушники з низьким рівнем ризику”.

Особи, засуджені за насильницькі або сексуальні злочини, випускатися не будуть.

Звільнених в’язнів будуть відслідковувати за допомогою електронних пристроїв, вимагаючи від них залишатися вдома.

Права на дострокове звільнення не буде в засуджених за порушення, пов’язані з пандемією COVID-19, зокрема, такі як кашель на співробітників надзвичайних служб або розкрадання засобів індивідуального захисту.

На волю також вийдуть вагітні жінки, які засуджені не за насильницькі дії.

Варто зазначити, що в Сполученому Королівстві велика кількість ув’язнених в порівнянні з іншими європейськими країнами – в тюрмах перебуває понад 80 000 осіб. Тюрми продовжують функціонувати, хоча більше чверті співробітників відсутні або ізольовані.

Міністерство повідомило, що 88 ув’язнених і 15 співробітників в’язниці дали позитивний результат на COVID-19 і що щонайменше троє ув’язнених померли від вірусу.