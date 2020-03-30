Про це пише британське видання The Guardian.

Хільда Черчилль померла в притулку в Солфорді у суботу, через кілька годин після отримання позитивного результату тесту на COVID-19 і всього за вісім днів до свого 109-річчя.

Народилася Хільда у 1911 році, за рік до того, як “Титанік” пішов на дно і за три роки до початку Першої світової війни. А ще за сім років до пандемії іспанського грипу, який заразив 500 мільйонів людей у всьому світі та вбив її сестру.

Хільда та більшість членів її сім’ї заразилися іспанським грипом, включаючи її батька. Всі вони вижили, крім 12-місячної молодшої сестри Берил Мей.

“Коли я останній раз відвідував її, ми говорили про коронавірус, і я попередив, що деякий час не зможемо бачитися. Вона сказала, що це дуже схоже на іспанський грип, але тоді літаків не було і вірусу все одно вдалося поширитися всюди”, – розповідає онук Хільди Ентоні Черчилль.

Станом на 30 березня в Великобританії налічується 19 784 випадки зараження коронавірусом, з них 151 осіб вилікувався і 1 231 інфікований помер.