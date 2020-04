Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Принаймні три вежі 5G підпалили протягом минулого тижня.

Згідно однієї теорії новий коронавірус виник в Ухані, тому що в там недавно запустили мережу 5G. Тепер же цей вірус поширюється на інші міста, які також використовують 5G. Чутки і теорії змови про зв’язок між впровадженням 5G і поширенням коронавірусу поширювалися в основному через соціальні мережі Facebook і Nextdoor.

У цих помилкових теоріях змови не згадується про те, що висококонтагіозний вірус природним чином буде поширюватися в густонаселених містах з доступом до 5G, і що пандемія коронавірусу вразила такі країни, як Іран та Японія, де 5G ще не використовується.

На відео нижче жінка перериває роботу робітників, які прокладають лінію 5G, і розповідає їм, що ця мережа поширює коронавірус, який вб’є всіх.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

Мобільні мережі класифікуються як критично важлива національна інфраструктура у Великій Британії.

На цьому тижні британський регулятор Ofcom виніс попередження громадській радіостанції Uckfield FM за те, у них в програмі була гостя, яку представили, як медсестру. Жінка в ефірі розповіла, що “5G висмоктує кисень з легенів людини”.

5G causes coronavirus because it’s sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook. I want to 😂 but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pic.twitter.com/kY3g5MJtu9

— Tom Warren (@tomwarren) March 3, 2020