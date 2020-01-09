Палата громад Великобританії сьогодні закінчить розгляд законопроекту про вихід країни зі складу Європейського союзу (Brexit).

Про це повідомляє BBC.

У повідомленні сказано, що в четвер, 9 січня, законопроект повинен пройти фінальну стадію розгляду перед тим, як його передадуть до Палати лордів.

Очікується, що документ буде проголосовано, оскільки у прем’єр-міністра Бориса Джонсона є монобільшість.

У законопроекті прописано, які штрафи Британія заплатить Євросоюзу після виходу, митні процедури для Північної Ірландії і план 11-місячного перехідного періоду, який триватиме з 1 лютого по 31 грудня.

20 грудня, новообраний парламент Великобританії, більшість в якому отримала Консервативна партія на чолі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, ухвалив у другому читанні проєкт закону про вихід держави зі складу Європейського Союзу (Brexit). Відповідне рішення підтримали 358 членів парламенту, проти проголосували 234.

Прийнятий законопроєкт заснований на угоді про Brexit, яку прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон досяг з ЄС в жовтні. Він юридично забороняє уряду подовження перехідного періоду, протягом якого буде обговорюватися торгова угода між Великобританією та ЄС, після 31 грудня 2020 року.