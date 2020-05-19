Число людей, що претендують на допомогу з безробіття у Великобританії, виросло в минулому місяці з 800 тисяч до 2 мільйонів за перший повний місяць карантину.

Про це йдеться в матеріалі британської медіакомпанії BBC.

За даними Управління національної статистики (ONS), число заявників в квітні зросла на 856 500 до 2,1 млн.

Згідно з іншими даними ONS, за три місяці безробіття у Великобританії зросло з 50 000 осіб до 1,35 млн.

Повідомляється, що частіше втрачають роботу молоді фахівці у віці від 18 до 24 років.

“Ми можемо розумно очікувати, що безробіття дуже швидко зросте до 10%, чого ми не бачили з початку 1990-х років”, – сказала директор Національного інституту економічних і соціальних досліджень Джагджіт Чадха.