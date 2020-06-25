Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Велика Британія поступово послаблює свої обмеження, пов’язані з коронавірусом. Наприклад, тепер дозволено збиратися групами по шість осіб. Водночас час люди масово ігнорують карантинні обмеження та рекомендації лікарів дотримуватися дистанції.

Напередодні жителі півдня Англії (міста Борнмут та Сендбенкс) стали масово стікатися до пляжів. Берег заполонили тисячі автомобілів та відпочивальників.

Фото: Simon Jones / The Sun

Фото: AFP OR LICENSORS

За даними члена парламенту Борнмута Тобіаса Еллвуда, кількість відпочивальників досягла півмільйона.

Фото: пляж в Борнмуті, Finnbarr Webster / Getty Images

Фото: BOURNEMOUTH NEWS

У четвер, 25 червня, місцеві чиновники оголосили “критичну ситуацію” та зробили спроби зменшити кількість людей на пляжах. Голова ради Борнмуту, Крайстчерча та Пула Віккі Слейд заявив, що сцена була “абсолютно жахливою” і іншого вибору у влади не було.

“Безвідповідальна поведінка і дії такої великої кількості людей просто шокують, і наші дії повністю спрямовані на те, щоб забезпечити всім безпеку. У нас не було іншого вибору, окрім як оголосити “критичну ситуацію” та ініціювати екстрене реагування”, — сказав він.

Фото: Andrew Matthews / Getty Images

Був посилений контроль за дотриманням правил паркування біля пляжів. Чиновники почали штрафувати власників припаркованих в недозволених місцях автомобілів, так було встановлено рекорд — 558 штрафів за день.

Фото: BOURNEMOUTH NEWS

Фото: BOURNEMOUTH NEWS

Фото: BOURNEMOUTH NEWS

Фото: BOURNEMOUTH NEWS

Фото: BOURNEMOUTH NEWS

До того ж, відпочивальники масово смітили: до ранку четверга з берегової лінії було вивезено понад 40 тонн відходів. При цьому відвідувачі пляжів, нерідко в стані сп’яніння, накидалися на прибиральників. У зв’язку з цим бригади зі збору сміття стали супроводжувати поліціянти.

Фото: GRAHAM HUNT

Чиновники закликали місцевих жителів не їздити на пляжі, оскільки не готові забезпечити дотримання дистанції та інші заходи при такому скупченні людей.

Поліція графства Дорсет також закликала людей уникати багатолюдних місць.

“Ми також сподіваємося на людей, які приймають на себе особисту відповідальність, і настійно радимо представникам громадськості двічі подумати, перш ніж відправитися в район. Очевидно, що ми все ще перебуваємо в кризі громадської охорони здоров’я, і такий значний обсяг людей, що прямують в одну область, створює додаткове навантаження на ресурси екстрених служб”, — заявили в поліції.