Чиновники на півдні Англії оголосили "критичну ситуацію" після того, як тисячі місцевих жителів почали стікатися до місцевих пляжів під час епідемії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Велика Британія поступово послаблює свої обмеження, пов’язані з коронавірусом. Наприклад, тепер дозволено збиратися групами по шість осіб. Водночас час люди масово ігнорують карантинні обмеження та рекомендації лікарів дотримуватися дистанції.

Напередодні жителі півдня Англії (міста Борнмут та Сендбенкс) стали масово стікатися до пляжів. Берег заполонили тисячі автомобілів та відпочивальників.

За даними члена парламенту Борнмута Тобіаса Еллвуда, кількість відпочивальників досягла півмільйона.

У четвер, 25 червня, місцеві чиновники оголосили “критичну ситуацію” та зробили спроби зменшити кількість людей на пляжах. Голова ради Борнмуту, Крайстчерча та Пула Віккі Слейд заявив, що сцена була “абсолютно жахливою” і іншого вибору у влади не було.

“Безвідповідальна поведінка і дії такої великої кількості людей просто шокують, і наші дії повністю спрямовані на те, щоб забезпечити всім безпеку. У нас не було іншого вибору, окрім як оголосити “критичну ситуацію” та ініціювати екстрене реагування”, — сказав він.

Був посилений контроль за дотриманням правил паркування біля пляжів. Чиновники почали штрафувати власників припаркованих в недозволених місцях автомобілів, так було встановлено рекорд — 558 штрафів за день.

До того ж, відпочивальники масово смітили: до ранку четверга з берегової лінії було вивезено понад 40 тонн відходів. При цьому відвідувачі пляжів, нерідко в стані сп’яніння, накидалися на прибиральників. У зв’язку з цим бригади зі збору сміття стали супроводжувати поліціянти.

Чиновники закликали місцевих жителів не їздити на пляжі, оскільки не готові забезпечити дотримання дистанції та інші заходи при такому скупченні людей.

Поліція графства Дорсет також закликала людей уникати багатолюдних місць.