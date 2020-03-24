Про це у своєму відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
У понеділок, 23 березня, Джонсон виступив із заявою, в якій поінформував, що тепер британцям буде заборонено залишати свій будинок без крайньої необхідності в зв’язку з поширенням COVID-19.
“З цього вечора я повинен дати британцям дуже просту інструкцію — ви повинні залишатися вдома. … Ми переможемо коронавірус, і ми переможемо його разом. І тому я закликаю вас в цей момент надзвичайного стану в країні залишатися вдома, захищати нашу Національну службу охорони здоров’я і рятувати життя. Я не збираюся намагатися прикрасити це якимось чином. Це для захисту кожного з нас. Залишайтеся вдома”, — сказав Джонсон.
За словами прем’єр-міністра, громадянам буде дозволено виходити з дому тільки для того, щоб:
- купити предмети першої необхідності (якомога рідше);
- дістатися на роботу (тільки в тих випадках, якщо віддалена робота неможлива);
- надати медичну допомогу або доглядати за вразливою людиною;
- позайматися спортом (1 раз в день дозволені біг, прогулянка або їзда на велосипеді);
Крім того, було введено заборону за збори на публіці більш ніж 2 осіб (за винятком тих, хто живе разом). Як наслідок, заборонені різні церемонії (весілля, хрещення і так далі) за винятком похорону.
Також прем’єр-міністр закликав громадян відмовитися від зустрічей з друзями і родичами.
Для дотримання цих заходів, за словами прем’єр-міністра, будуть закриті всі публічні місця (наприклад, бібліотеки, дитячі майданчики), а також магазини, які продають “несуттєві товари”.
Контроль за дотриманням нових правил покладено на поліцію, а за їх порушення будуть передбачені штрафи.
PM @BorisJohnson gives an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/MQo2EVVDcD
— UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 23, 2020
- Станом на 2:30 годин 24 березня у Великій Британії зафіксовано 6726 випадків COVID-19. 336 пацієнтів загинули, ще 140 — одужали.
- У зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Великій Британії з 20 березня закриті майже всі школи.
- У Лондоні з четверга, 19 березня, через спалах коронавірусу COVID-19 закриті кілька десятків станцій метро.