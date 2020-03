Про це у своєму відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

У понеділок, 23 березня, Джонсон виступив із заявою, в якій поінформував, що тепер британцям буде заборонено залишати свій будинок без крайньої необхідності в зв’язку з поширенням COVID-19.

“З цього вечора я повинен дати британцям дуже просту інструкцію — ви повинні залишатися вдома. … Ми переможемо коронавірус, і ми переможемо його разом. І тому я закликаю вас в цей момент надзвичайного стану в країні залишатися вдома, захищати нашу Національну службу охорони здоров’я і рятувати життя. Я не збираюся намагатися прикрасити це якимось чином. Це для захисту кожного з нас. Залишайтеся вдома”, — сказав Джонсон.

За словами прем’єр-міністра, громадянам буде дозволено виходити з дому тільки для того, щоб:

Крім того, було введено заборону за збори на публіці більш ніж 2 осіб (за винятком тих, хто живе разом). Як наслідок, заборонені різні церемонії (весілля, хрещення і так далі) за винятком похорону.

Також прем’єр-міністр закликав громадян відмовитися від зустрічей з друзями і родичами.

Для дотримання цих заходів, за словами прем’єр-міністра, будуть закриті всі публічні місця (наприклад, бібліотеки, дитячі майданчики), а також магазини, які продають “несуттєві товари”.

Контроль за дотриманням нових правил покладено на поліцію, а за їх порушення будуть передбачені штрафи.

PM @BorisJohnson gives an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/MQo2EVVDcD

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 23, 2020