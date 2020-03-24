Через пандемію COVID-19 в Великобританії вводять посилений карантин — заборонено виходити з дому без нагальної потреби та збиратися більше, ніж по двоє.

Про це у своєму відеозверненні повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

У понеділок, 23 березня, Джонсон виступив із заявою, в якій поінформував, що тепер британцям буде заборонено залишати свій будинок без крайньої необхідності в зв’язку з поширенням COVID-19.

“З цього вечора я повинен дати британцям дуже просту інструкцію — ви повинні залишатися вдома. … Ми переможемо коронавірус, і ми переможемо його разом. І тому я закликаю вас в цей момент надзвичайного стану в країні залишатися вдома, захищати нашу Національну службу охорони здоров’я і рятувати життя. Я не збираюся намагатися прикрасити це якимось чином. Це для захисту кожного з нас. Залишайтеся вдома”, — сказав Джонсон.

За словами прем’єр-міністра, громадянам буде дозволено виходити з дому тільки для того, щоб:

купити предмети першої необхідності (якомога рідше);

дістатися на роботу (тільки в тих випадках, якщо віддалена робота неможлива);

надати медичну допомогу або доглядати за вразливою людиною;

позайматися спортом (1 раз в день дозволені біг, прогулянка або їзда на велосипеді);

Крім того, було введено заборону за збори на публіці більш ніж 2 осіб (за винятком тих, хто живе разом). Як наслідок, заборонені різні церемонії (весілля, хрещення і так далі) за винятком похорону.

Також прем’єр-міністр закликав громадян відмовитися від зустрічей з друзями і родичами.

Для дотримання цих заходів, за словами прем’єр-міністра, будуть закриті всі публічні місця (наприклад, бібліотеки, дитячі майданчики), а також магазини, які продають “несуттєві товари”.

Контроль за дотриманням нових правил покладено на поліцію, а за їх порушення будуть передбачені штрафи.