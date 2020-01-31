Про це повідомляє CNN.
За словами головного лікаря Англії Кріса Уїтті, двоє інфікованих коронавірусів є членами однієї сім’ї.
В той же час ніяких подальших подробиць про місце утримання або про особистості пацієнтів не наводиться.
Головний лікар Англії додав, що Британія готувалася до появи випадків коронавируса і вживатиме надійних заходів для боротьби з інфекцією.
Також він заевнив, що країна продовжує співпрацю зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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