У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 у Великій Британії з п'ятниці будуть закриті майже всі школи.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У середу, 18 березня, прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що з 20 березня школи будуть закриті на невизначений термін. Шотландія та Уельс раніше заявляли, що школи будуть закриті з п’ятниці. Північна Ірландія прийняла рішення про закриття шкіл з 23 березня. Дитячим садкам та приватним школам також було рекомендовано закритися.

Напередодні прем’єр-міністр оголосив, що владою буде вжито низку заходів для визначення випадків коронавірусу в країні, оскільки медики прогнозують, що Великобританія на межі “катастрофічної епідемії”. Закриття шкіл стало одним з таких заходів.

“Ми вважаємо, що тепер необхідно застосувати додатковий тиск, щоб знизити цю висхідну криву, закривши школи”, — пояснив Джонсон.

Виняток становитимуть заклади освіти, які працюють з дітьми з особливими потребами, а також ті, в яких навчаються діти медиків та вчених, залучених до боротьби з COVID-19. Джонсон подякував вчителям та директорам шкіл, зазначивши, що вони “стануть важливою частиною боротьби” з коронавірусом.

BBC зауважили, що школи заздалегідь вели підготовку до можливого закриття. Деякі створювали пакети з домашніми завданнями або налаштовували способи роботи в Інтернеті.

Проте, у зв’язку із закриттям шкіл владою також було прийнято рішення скасувати іспити цього року. Міністр освіти Гевін Вільямсон заявив, що чиновники працюють з екзаменаційними комісіями, “щоб діти отримували необхідну їм кваліфікацію”.

Зазначимо, станом на вечір 18 березня у Великій Британії зафіксовано 2 642 випадки зараження COVID-19. 72 пацієнти загинули, ще 67 — одужали.

Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.