На початку травні число жертв COVID-19 в Сполученому Королівстві перевищило 38 тисяч осіб, що є найгіршим показником в Європі.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Згідно з даними, опубліковані Управлінням національної статистики Англії та Уельсу, офіційне число загиблих в Сполученому Королівстві станом на 3 травня склало 38 289 осіб, — майже 6000 осіб в тиждень.

Reuters зазначає, що таке високе число загиблих у Великій Британії посилює тиск на прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Опозиційні партії звинувачують главу уряду в тому, що він занадто повільно вводить масове тестування і не забезпечує достатню кількість захисного обладнання в лікарні.

Згідно з цифрами, Великобританія виявилася серед країн, які найбільше постраждали від пандемії.

Відзначимо, в результаті пандемії коронавірусу у всьому світі загинуло понад 285 000 осіб.