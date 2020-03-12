У Відні через коронавірус закрилися театри, музеї і опери

Про це повідомляє Diepresse.
Рада міністрів Австрії постановила обмежити проведення масових заходів, в яких бере участь понад 500 осіб на відкритому повітрі і понад 100 – в приміщенні. Обмеження поширюються на культурно-розважальні та спортивні заходи.
Федеральні музеї і великі театри, включаючи Віденську державну оперу, вже скасували спектаклі і програми до кінця березня.
Крім того, заборони стосуються і приватних заходів – святкувань днів народження та весіль та інших урочистостей, якщо число гостей перевищує встановлені обмеження. Порушники отримають адміністративний штраф на суму 1450 євро.
За час епідемію коронавірусу, в Австрії зафіксовано 206 випадків зараження, з них один інфікований, літній чоловік, знаходиться у важкому стані, ще четверо одужали. Найбільше випадків інфікування – сорок п’ять – зафіксовано в столиці.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.