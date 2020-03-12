12 березня

01:09 Уряд розділив Мінветеранів та МінТОТ
00:46 У Відні через коронавірус закрилися театри, музеї і опери
00:28 ДБР провело слідчий експеримент у справі щодо розстрілів на Інститутській
00:19 Картину Ван Гога продали за 15 млн євро

11 березня

23:59 Наомі Кемпбелл показала, як подорожує в розпал епідемії коронавіруса
23:38 У храмах Києва скасували масові богослужіння
23:00 Apple закрила всі магазини в Італії через коронавірус
22:58 Україні залишається виконати дві вимоги МВФ, – Шмигаль
22:47 Карантин та перевантажені лікарні: як живе Італія в умовах спалаху COVID-19
22:28 Оззі Осборн випустив кліп на пісню, записану з Елтоном Джоном
22:22 Відомий музичний фестиваль Coachella перенесли на осінь через коронавірус
Ексклюзив
22:09 «Лєна і Тамара» з Вінниці могли зіпсувати фреску в Ватикані ще 15 років тому
21:39 У Кабміні очікують, що поширення коронавірусу до літа піде на спад
21:24 У штаті Нью-Йорк створять «зону стримування» COVID-19
Ексклюзив
21:17 У Києві немає зареєстрованих випадків коронавірусу, але в Олександрівській лікарні є підозри
20:56 Іран передасть Україні «чорні скриньки» збитого літака
20:44 Карантин через коронавірус: як працює київське метро
20:08 Емілі Ратаковскі з'явилася на телешоу в наряді від українського дизайнера
19:42 Очільник Міноборони: Адаптація ЗСУ до стандартів НАТО – найближчим часом недосяжна мета
19:21 Понад 1700 хворих: Франція готується до третьої стадії епідемії коронавірусу
19:20 Путін заявив, що США хочуть забезпечити Україну коштом Росії
19:00 Україна входить у світову економічну кризу міцнішою, ніж у 2008 році, — Шмигаль
18:58 Tesla побудує в США гігафабрику
18:40 Тест-системи для виявлення коронавірусу скерували у 8 областей України
18:36 Шмигаль: Обмеження пересувань всередині України через коронавірус –далекий крок
18:32 В Індії під час фестивалю Холі спалили «демона коронавірусу»
18:31 Microsoft зупинила роботу пов’язаного з Росією великого ботнету
18:06 Європі загрожує економічна криза рівня 2008 року, якщо не вжити заходів, – Євроцентробанк
17:55 Українець намагався нелегально вивезти до Польщі медичні маски на 356 тис. грн

У Відні через коронавірус закрилися театри, музеї і опери

У середу, 11 березня, у Відні тимчасово припинили роботу театри, музеї, опери та філармонії, а також перенесені спортивні заходи через запобігання поширенню епідемії коронавірусу.

Четвер, 12 березня 2020, 00:46

Про це повідомляє Diepresse.

Рада міністрів Австрії постановила обмежити проведення масових заходів, в яких бере участь понад 500 осіб на відкритому повітрі і понад 100 – в приміщенні. Обмеження поширюються на культурно-розважальні та спортивні заходи.

Федеральні музеї і великі театри, включаючи Віденську державну оперу, вже скасували спектаклі і програми до кінця березня.

Крім того, заборони стосуються і приватних заходів – святкувань днів народження та весіль та інших урочистостей, якщо число гостей перевищує встановлені обмеження. Порушники отримають адміністративний штраф на суму 1450 євро.

За час епідемію коронавірусу, в Австрії зафіксовано 206 випадків зараження, з них один інфікований, літній чоловік, знаходиться у важкому стані, ще четверо одужали. Найбільше випадків інфікування – сорок п’ять – зафіксовано в столиці.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.
Теги: коронавірус, Вена

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!