У Відні через коронавірус закрилися театри, музеї і опери

У середу, 11 березня, у Відні тимчасово припинили роботу театри, музеї, опери та філармонії, а також перенесені спортивні заходи через запобігання поширенню епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Diepresse.

Рада міністрів Австрії постановила обмежити проведення масових заходів, в яких бере участь понад 500 осіб на відкритому повітрі і понад 100 – в приміщенні. Обмеження поширюються на культурно-розважальні та спортивні заходи.

Федеральні музеї і великі театри, включаючи Віденську державну оперу, вже скасували спектаклі і програми до кінця березня.

Крім того, заборони стосуються і приватних заходів – святкувань днів народження та весіль та інших урочистостей, якщо число гостей перевищує встановлені обмеження. Порушники отримають адміністративний штраф на суму 1450 євро.

За час епідемію коронавірусу, в Австрії зафіксовано 206 випадків зараження, з них один інфікований, літній чоловік, знаходиться у важкому стані, ще четверо одужали. Найбільше випадків інфікування – сорок п’ять – зафіксовано в столиці.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.