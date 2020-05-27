Минулого тижня хірургічне відділення Віденської лікарні загального профілю провело термінову і дуже складну пересадку легенів 45-річній жінці, у якої розвинулася важка дихальна недостатність у результаті COVID-19.

Про це повідомляється на сайті лікарні.

“Ми дуже задоволені станом пацієнтки, враховуючи вкрай складні вихідні обставини. Всього через кілька днів після процедури пацієнтка вже перебуває на шляху до одужання”, – заявив Вальтер Клепетко, керівник відділення хірургії та відділення торакальної хірургії.

Це перша в Європі пересадка легенів пацієнта з COVID-19.

Будучи абсолютно здоровою, жінка захворіла коронавірусом близько восьми тижнів тому. Хвороба настільки пошкодила її легені, що навіть штучна вентиляція стала неможливою, і її стан можна було підтримувати тільки за допомогою циркуляційного насосу (ECMO – екстракорпоральної мембранної оксигенації).

Тому минулого тижня її доставили на вертольоті австрійської армії у Віденську лікарню у відділення інтенсивної терапії. На цьому етапі ПЛР-тест показав, що коронавірус все ще присутній в її організмі, але вона вже не була заразною.

Варто зазначити, що всі інші органи жінки працювали добре.

Донорські легені надала незалежна організація Euotransplant в Лейдені (Нідерланди). Органи у терміновому порядку доставили із сусідньої країни.

“Сама трансплантація була проведена при надзвичайно складних обставинах, оскільки у пацієнтки не було достатньої кількості тромбоцитів в крові, а антитіла спочатку треба було нейтралізувати за допомогою імунного афереза, щоб запобігти відторгненню органу. Навіть транспортування легень і підготовка до операції проходили в складних умовах, особливо це пов’язано з логістикою через COVID-19”, – сказав хірург Вальтер Клепетко.

Важливо зазначити, що Віденська програма трансплантації легенів у відділенні торакальної хірургії MedUni Vienna / Віденської лікарні є однією з кращих в світі. Тут щорічно проводиться близько 100 трансплантацій легенів. Це одна з найбільших програм в світі, поряд з програмами в Торонто, Клівленді та Ганновері.