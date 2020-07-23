Про це заявив президент Асоціації гондольєрів Венеції Андреа Балбі в коментарі американському телеканалу CNN.
Зміна стосується типових вузьких гондол, які плавають по невеликих каналах.
У гондолах більшого розміру, які служать для переправи через Гранд-канал, зменшили пасажиромісткість з 14 до 12.
Балбі пояснив, що пасажири гондол за останні десять років стали гладшими, тому було прийнято рішення зменшити максимальну кількість пасажирів. У випадках, коли гондоли перевантажені, вони набирають воду, що ускладнює гондольєрам навігацію в каналі.
Також повідомляється, що у Венеції офіційно працюють 433 гондольєра і 180 замінників (менш досвідчених гондольєрів).
- У червні цього року приблизно чверть території Венеції (Італія) виявилася затопленою через аномальний приплив у червні.
- У листопаді минулого року Венеція (Італія) страждала від найбільшої повені за останні 50 років. Рівень води в місті піднявся до позначки в 187 см.