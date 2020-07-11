У Венеції вперше протестували систему з 78 мобільних шлюзів, яка повинна захистити місто від повеней.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, система шлюзів Mose довжиною 1,5 км є “потужним проєктом, який зайняв роки”.

Чотири захисні бар’єри були підняті і опущені в трьох точках: два в Лідо, в Маламокко і Кьоджі, повідомляє агентство ВВС.

У системі Mose (Experimental Electromechanical Module) в разі дуже високого припливу стиснене повітря надходить у 78 шлюзових воріт і звільняє їх від води. У зв’язку з цим вони піднімаються і блокують приплив, що надходить в лагуну.

Тестування проходило в п’ятницю, 10 липня, протягом 90 хвилин.

Чиновники заявили, що бар’єри можуть бути розгорнуті протягом півгодини. Водночас Елізабетта Шпіц, котра займалася проектом, зазначила, що випробування проходитимуть ще 18 місяців.

Критики проєкту стверджують, що система шлюзових воріт запізнилася на 10 років. Робота над проєктом стартувала в 2003 році, хоча він був розроблений ще в 1980-х роках. Проєкт втричі перевищив свій первісний бюджет і призвів до арештів десятків чиновників через корупцію.

Проти проєкту виступають і екологічні активісти: на їхню думку, шлюзи можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

Варто зазначити, що Венеція постраждала від найсильніших повеней за півстоліття в листопаді 2019 року.