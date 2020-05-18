Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Угорський уряд очікує, що надзвичайні заходи завершаться на початку червня.
Станом на понеділок в Угорщині зареєстровано 3535 випадків вірусу і 462 випадки смерті.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан оголосив комендантську годину, який передбачає дозвіл громадянам залишати своє житло тільки для того, щоб поїхати на роботу або у разі життєво необхідних справ.
При цьому наголошується, що аптеки та продовольчі магазини будуть відкриті щодня в період з 9:00 до 12:00 тільки для людей у віці старше 65-ти років.
Людям молодше 65-ти років буде заборонено здійснювати покупки в цей час.
Також повідомляється, що по всій Угорщині будуть закриті кінотеатри та паби. При цьому магазини будуть працювати до 15:00.
- 7 травня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає широкомасштабне тестування населення на коронавірус COVID-19, а також посилення фінансового захисту медиків.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначав, що люди без симптомів коронавірусу, а також ті, хто не контактував із хворими на COVID-19, не зможуть пройти безкоштовне тестування методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).