Уряд Угорщини заявив, що надзвичайний стан через COVID-19 триватиме в країні до червня.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Угорський уряд очікує, що надзвичайні заходи завершаться на початку червня.

Станом на понеділок в Угорщині зареєстровано 3535 випадків вірусу і 462 випадки смерті.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Віктор Орбан оголосив комендантську годину, який передбачає дозвіл громадянам залишати своє житло тільки для того, щоб поїхати на роботу або у разі життєво необхідних справ.

При цьому наголошується, що аптеки та продовольчі магазини будуть відкриті щодня в період з 9:00 до 12:00 тільки для людей у ​​віці старше 65-ти років.

Людям молодше 65-ти років буде заборонено здійснювати покупки в цей час.

Також повідомляється, що по всій Угорщині будуть закриті кінотеатри та паби. При цьому магазини будуть працювати до 15:00.