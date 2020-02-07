Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Уточнюється, що новий український закон про освіту передбачає необхідність збільшення обсягу державної мови в угорських школах. Міністр Сийярто проти цього.
“Ми вважаємо, що угорці зможуть вивчити державну мову навіть без того, щоб кількість предметів українською в них підвищувалась. Ми готові фінансово допомогти, щоб викладання української було ефективним”, – сказав він.
За словами міністра, Будапешт не робив заяви про закон, щоб залишити можливості домовитися з Україною. Однак Угорщину не влаштовує закон.
“Я завжди на боці того, щоб знайти рішення, я завжди на стороні позитиву. Але якби ми були задоволені ситуацією, ми не робили б пропозицій для поліпшення”, – говорить він.
Також Сийярто розповів про програму домовленості з Києвом з приводу того, як погоджувати розбіжності.
“Ми розуміємо, що Україна хоче щоб все її громадяни, що живуть на території України, розмовляли українською мовою. Але ми також хочемо, щоб угорці в Закарпатті могли зберегти свою мову. Ми вважаємо, що цих двох цілей можна досягти одночасно”, – пояснив він.
Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.
Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.
- Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини з української мовною закону не повинна бути перешкодою у співпраці Альянсу з Україною.
- 4 грудня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про намір блокувати членство України в НАТО через закон про освіту, нібито обмежує права угорців на Закарпатті.
- 16 січня віцепрем’єрміністр Дмитро Кулеба заявив, що новий закон про освіту допоможе вирішити проблеми минулого між Україною та Угорщиною.