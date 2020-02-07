Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна може поліпшити вивчення мови закарпатськими угорцями без нового закону про освіту.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Уточнюється, що новий український закон про освіту передбачає необхідність збільшення обсягу державної мови в угорських школах. Міністр Сийярто проти цього.

“Ми вважаємо, що угорці зможуть вивчити державну мову навіть без того, щоб кількість предметів українською в них підвищувалась. Ми готові фінансово допомогти, щоб викладання української було ефективним”, – сказав він.

За словами міністра, Будапешт не робив заяви про закон, щоб залишити можливості домовитися з Україною. Однак Угорщину не влаштовує закон.

“Я завжди на боці того, щоб знайти рішення, я завжди на стороні позитиву. Але якби ми були задоволені ситуацією, ми не робили б пропозицій для поліпшення”, – говорить він.

Також Сийярто розповів про програму домовленості з Києвом з приводу того, як погоджувати розбіжності.

“Ми розуміємо, що Україна хоче щоб все її громадяни, що живуть на території України, розмовляли українською мовою. Але ми також хочемо, щоб угорці в Закарпатті могли зберегти свою мову. Ми вважаємо, що цих двох цілей можна досягти одночасно”, – пояснив він.

Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.

Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.