У неділю, 12 квітня, християни будуть згадувати про вхід Ісуса в Єрусалим. У народі це свято називають Вербною неділею.

#Букви зібрали інформацію про те, як пройдуть церковні служіння в цей день у зв’язку із загальнонаціональним карантином через коронавірус.

Вербну неділю відзначають за тиждень до Великодня. Згідно біблійній історії, в цей день Ісус в’їжджав на ослиці в Єрусалим. Тоді його зустрічали як царя, який покликаний звільнити євреїв від ярма римлян, створити могутню державу і відбудувати храм Соломона. Але вже через п’ять днів Христа розіп’яли на хресті разом з розбійниками, звинувативши в богохульстві, смертному гріхові для євреїв.

Коли Христос в’їжджав до Єрусалиму, жителі міста стелили перед ним свій одяг і пальмове листя в знак поваги. Оскільки в Україні немає пальмового листя, його замінюють на гілочки верби. Вони символізують зародження нового життя.

12 квітня цього року православні християни і деякі протестанти відзначають Вербну неділю. В цей же час християни західного обряду і українські католики святкують Великдень.

Як будуть проходити богослужіння у Вербну неділю

Традиційно, в православних храмах в цей день будуть проводити богослужіння. На них буде мінімум священнослужителів (до 10-ти). Ті, хто будуть проводити богослужіння покликані дотримуватися норм соціального дистанціювання.

Священик, відповідальний за службу, може бути без маски, а решта – носити засоби індивідуального захисту згідно з рекомендаціями Кабміну і МОЗ.

Раніше президент країни Володимир Зеленський закликав церкви всіх конфесій проводити богослужіння онлайн.

З деяких великих храмів будуть вести трансляцію служінь онлайн і на телевізійних каналах.

При цьому, храми будуть відкриті, і українці мають право відвідати їх після проведення богослужіння. При цьому рекомендується, щоб у великому храмі було водночас не більше двох прихожан, а в храмах меншого розміру – максимум по одному вірянину.

За порядком біля храмів спостерігатимуть правоохоронці, а за порядком всередині храмів – священнослужителі.