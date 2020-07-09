Про це поінформували в прес-службі Парламенту.
Так, у березні 2020 року було затверджено методичні рекомендації щодо проведення ґендерного аудиту.
“Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки в Парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників із питань інтеграції ґендерних принципів у роботу Апарату. Крім того, на ґендерну чутливість будуть перевірятися організаційно-розпорядчі документи”, – зазначається в повідомленні.
Як поінформував керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний, нещодавно був підписаний меморандум про взаєморозуміння зі структурою ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.
Документ визначає проведення ґендерного аудиту доступності будівель Парламенту та просування ґендерної рівності.
- У червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.
- Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.