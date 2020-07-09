У Верховній Раді України мають намір щороку проводити ґендерний аудит, під час якого аналізувати, чи мають жінки і чоловіки в ВР однакові права.

Про це поінформували в прес-службі Парламенту.

Так, у березні 2020 року було затверджено методичні рекомендації щодо проведення ґендерного аудиту.

“Системний аудит буде проводитися на початку кожного року, щоб проаналізувати, чи жінки й чоловіки в Парламенті мають однакові права, а також для підвищення рівня обізнаності працівників із питань інтеграції ґендерних принципів у роботу Апарату. Крім того, на ґендерну чутливість будуть перевірятися організаційно-розпорядчі документи”, – зазначається в повідомленні.

Як поінформував керівник Апарату ВР В’ячеслав Штучний, нещодавно був підписаний меморандум про взаєморозуміння зі структурою ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Документ визначає проведення ґендерного аудиту доступності будівель Парламенту та просування ґендерної рівності.