У мережі Viber з'явився спеціальний чат, скориставшись яким, медики, що проживають у передмісті Києва, зможуть дістатися на роботу до столиці.

Про це повідомляє медик Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослав Куреза на своїй сторінці в Facebook.

“До 3 квітня 2020 року не працює міжміське транспортне сполучення. Багато медиків не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Давайте допоможемо один одному в цей нелегкий час. Такоже вітається допомога медикам–киянам, які проживають далеко від місць своєї роботи“, – написав він.

Приєднатися до чату можна за наступним посиланням.