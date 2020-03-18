Про це повідомляє медик Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослав Куреза на своїй сторінці в Facebook.
“До 3 квітня 2020 року не працює міжміське транспортне сполучення. Багато медиків не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Давайте допоможемо один одному в цей нелегкий час. Такоже вітається допомога медикам–киянам, які проживають далеко від місць своєї роботи“, – написав він.
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- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.