Про це зазначено на сайті Вінницької міської ради.
На час карантину в салонах громадського транспорту (трамваї, автобуси, тролейбуси) введено обмеження за кількістю пасажирів – до 10.
В час пік безкоштовно в транспорті не зможуть їздити пільгові категорії громадян, серед яких пенсіонери.
“Рішення обумовлене великою кількістю звернень та скарг від вінничан, які постійно користуються громадським транспортом і не мають можливості вчасно дістатися до роботи, оскільки на час карантину введено обмеження – 10 пасажирів в салоні. Тому з 5:20 і до 10 ранку, а також з 17:00 до 21:00 – безкоштовний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується”, – сказано в повідомленні.
Також в міськраді зазначили, що пасажиропотік в місті впав втричі. Всього на маршрутах працюють 490 одиниць транспортної техніки.
Також в повідомленні вказали, що ринки міста працюватимуть в період з 10 до 14, щоб розвантажити транспорт на час пік.
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