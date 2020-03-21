У Вінницькій міській раді прийняли рішення частково скасувати безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів та інших груп населення. Їздити безкоштовно неможливо в години пік.

Про це зазначено на сайті Вінницької міської ради.

На час карантину в салонах громадського транспорту (трамваї, автобуси, тролейбуси) введено обмеження за кількістю пасажирів – до 10.

В час пік безкоштовно в транспорті не зможуть їздити пільгові категорії громадян, серед яких пенсіонери.

“Рішення обумовлене великою кількістю звернень та скарг від вінничан, які постійно користуються громадським транспортом і не мають можливості вчасно дістатися до роботи, оскільки на час карантину введено обмеження – 10 пасажирів в салоні. Тому з 5:20 і до 10 ранку, а також з 17:00 до 21:00 – безкоштовний проїзд для пільгових категорій громадян скасовується”, – сказано в повідомленні.

Також в міськраді зазначили, що пасажиропотік в місті впав втричі. Всього на маршрутах працюють 490 одиниць транспортної техніки.

Також в повідомленні вказали, що ринки міста працюватимуть в період з 10 до 14, щоб розвантажити транспорт на час пік.