У Вінниці мітингують підприємці – вимагають дозволити працювати речовим ринкам

Сьогодні, 12 травня, біля стін Вінницької міської ради зібралися підприємці з закликом до уряду дозволити працювати речовим ринкам.

Про це у Facebook написав мер міста Сергій Моргунов.

За його словами, два місяці ринки непродовольчих товарів закриті через карантин. “Ллюди щодня очікують, що повернуться до роботи і зможуть заробити, щоб прогодувати свої сім’ї. І я добре їх розумію”, – зазначив мер.

Сергій Моргунов заявив представникам трьох вінницьких ринків, що місцева влада не має повноважень відкривати або закривати ринки в умовах карантину.

“Ми можемо діяти лише на підставі рішень Кабінету Міністрів України. Але я особисто завжди на стороні людей, які працюють самі і створюють робочі місця для інших”, – сказав мер.

“На зустрічі ми спільно дійшли рішення направити звернення до Вінницької облдержадміністрації, Уряду та Президента переглянути останню Постанову Кабміну щодо пом’якшення карантинних обмежень і дозволити непродовольчим ринкам працювати з суворим дотриманням санітарних вимог”, – підсумував мер Вінниці.

Фото: Сергій Моргунов