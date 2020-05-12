У Вінниці мітингують підприємці – вимагають дозволити працювати речовим ринкам

Про це у Facebook написав мер міста Сергій Моргунов.
За його словами, два місяці ринки непродовольчих товарів закриті через карантин. “Ллюди щодня очікують, що повернуться до роботи і зможуть заробити, щоб прогодувати свої сім’ї. І я добре їх розумію”, – зазначив мер.
Сергій Моргунов заявив представникам трьох вінницьких ринків, що місцева влада не має повноважень відкривати або закривати ринки в умовах карантину.
“Ми можемо діяти лише на підставі рішень Кабінету Міністрів України. Але я особисто завжди на стороні людей, які працюють самі і створюють робочі місця для інших”, – сказав мер.
“На зустрічі ми спільно дійшли рішення направити звернення до Вінницької облдержадміністрації, Уряду та Президента переглянути останню Постанову Кабміну щодо пом’якшення карантинних обмежень і дозволити непродовольчим ринкам працювати з суворим дотриманням санітарних вимог”, – підсумував мер Вінниці.
Фото: Сергій Моргунов
- У Києві станом на 7 травня відновили роботу вже 10 продовольчих ринків.
- Раніше повідомлялося, що в Київській області 13 агропродовольчих ринків відновили роботу в умовах загальнонаціонального карантину.
- Перед цим Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.