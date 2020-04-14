Сьогодні з ранку у Вінниці пішов мокрий сніг.

Про це розповідають #Букви.

Сьогодні у Вінниці з ранку накрапав дощ, але потім пішов мокрий сніг, який відразу ж тане.

Температура повітря опустилася до 0 °C, а ось вчора за прогнозом Укргідрометцентру у Вінниці було +22 °C і деякі городяни були на вулицях в футболках.

Погода перестала баловать. Но может и хорошо, ей также, наверное, надоело татальное нарушение режима карантина винничанами. Опубліковано Валерієм Сиверчуком Вівторок, 14 квітня 2020 р.