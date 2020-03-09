Про це повідомляє місцеве видання “Вежа”.
Вдень у неділю, 8 березня, біля Воскресенського храму на Хмельницькому шосе у Вінниці почали збиратися віруючі та співробітники поліції. О 15:30 натовп, що налічував кілька тисяч осіб, рушив центром міста в напрямку Спасо-Преображенського собору. Цей храм в 2018 роки перейшов до Православної Церкви України, а тому віруючі Московського патріархату вважають його “захопленим”.
На чолі колони рухалися священики, за ними — чоловіки та жінки, які несли великі ікони на масивних дерев’яних конструкціях. Дорогою учасники колони співали церковні пісні про порятунок.
У пояснювальній записці, яку перед початком ходи видали віруючим та журналістам, було позначено, що хресна хода — “традиційна реакція церкви на спалахи хвороб, посухи, природні катаклізми, епідемії, що є надзвичайно актуальним в умовах поширення світом коронавірусу”.
В кінці колона дісталася до Спасо-Преображенського собору, де в цей час йшла служба. Вхід в храм був огороджений металевими парканом, ймовірно, щоб уникнути конфлікту між віруючими.
Тоді учасники ходи розташувалися на площі Шевченка, розставили столи, на яких розмістили ікони. Митрополит УПЦ МП Варсонофій провів молебень і захід було закінчено.
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