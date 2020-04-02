Про це у Facebook написав мер Вінниці Сергій Моргунов.
“Його виписали з 1-ї міської лікарні. ПЛР-тест показав негативний результат”, – написав мер.
Це 32-річний житель Вінниці, у якого симптоми коронавирусной хвороби з’явилися після подорожі по країнах Європи. Зараз чоловік почуває себе добре, але ще деякий час він буде вдома, на самоізоляції.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.
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