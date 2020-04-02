У Вінниці від коронавірусу COVID-19 видужав перший пацієнт.

Про це у Facebook написав мер Вінниці Сергій Моргунов.

“Його виписали з 1-ї міської лікарні. ПЛР-тест показав негативний результат”, – написав мер.

Це 32-річний житель Вінниці, у якого симптоми коронавирусной хвороби з’явилися після подорожі по країнах Європи. Зараз чоловік почуває себе добре, але ще деякий час він буде вдома, на самоізоляції.