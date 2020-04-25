У Вінницькій області два села Крижопільського району закрили на в’їзд та виїзд через виявлення коронавірусу у місцевої жительки.

Про це повідомив голова Крижопільської РДА Володимир Скалій у Facebook.

“На жаль, маємо новий підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Захворіла жінка із с. Висока Гребля. Попередня інформація свідчить про досить широке коло контактів, тому на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС прийнято ряд відповідних рішень, зокрема щодо заборони в’їзду-виїзду у села Висока Гребля та Андріяшівка”, – написав він.

За його словами, карантинні заходи та контроль посилено на території усього району.

Стан жінки легкий. Вона лікується удома під контролем сімейних лікарів. Наразі встановлюється коло контактних осіб, в усіх них буде здійснено відбір зразків для ПЛР дослідження.