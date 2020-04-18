Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Більшість заражених медиків з Калинівської районної лікарні. Вона була визначена, як опорний пункт в лікуванні інфікованих коронавірусом.
В цілому, випадки зараження серед медиків області було зафіксовано в 22 медустановах.
“У Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання серед медичних працівників. Ці 97 випадків зареєстровано в 22 установах охорони здоров’я. Найбільша кількість в Калинівській центральній районній лікарні, яка визначена як опорний пункт в лікуванні хворих коронавірусною інфекцією”, – заявив Степанов.
- В Україні за добу зафіксували 444 нових випадків коронавірусу COVID-19.