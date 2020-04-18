Більшість медиків з лабораторно підтвердженим коронавірусом COVID-19, 97 осіб, перебувають на території Вінницької області.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Більшість заражених медиків з Калинівської районної лікарні. Вона була визначена, як опорний пункт в лікуванні інфікованих коронавірусом.

В цілому, випадки зараження серед медиків області було зафіксовано в 22 медустановах.

“У Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання серед медичних працівників. Ці 97 випадків зареєстровано в 22 установах охорони здоров’я. Найбільша кількість в Калинівській центральній районній лікарні, яка визначена як опорний пункт в лікуванні хворих коронавірусною інфекцією”, – заявив Степанов.