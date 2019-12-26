Про це повідомила прес-служба обласної поліції.

Інцидент стався в ніч на 26 грудня.

“Господар будинку, у дворі якого сталася трагедія, запросив до себе в гості друзів. Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали словесні конфлікти, причини яких ніхто з присутніх не пам’ятає. Коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату і погрожував її підірвати. Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти і забрати небезпечний предмет у нього з рук, але їм не вдалося – боєприпас вибухнув”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Двоє чоловіків отримали травми, один з них пізніше помер. Крім них, осколкове поранення ноги отримав і зловмисник, його прооперували. Зараз чоловік перебуває в медустанові під охороною поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами). Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.