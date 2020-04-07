Про це повідомляє прес-служба поліції.
Уточнюється, що інцидент стався в місті Шаргород. 32-річний місцевий житель повідомив у поліцію, що його сусід неадекватно поводився під час конфлікту і розмахував зброєю. На місце приїхала слідчо-оперативна група.
Повідомляється, що 52-річний чоловік відмовився говорити з поліціянтами, а коли вийшов на вулицю, кілька разів вистрілив вгору з рушниці й погрожував розправою.
Після цього порушник зачинився в будинку і не реагував на прохання правоохоронців вгамуватися й віддати зброю.
У поліції Вінницькій області прийняли рішення провести спецоперацію щодо затримання із залученням бійців підрозділу КОРД.
За словами голови поліції області, під час штурму будинку злочинець відкрив вогонь з рушниці та пістолета по спецпризначенцях, в результаті чого четверо співробітників поліції отримали поранення.
Поки одні бійці відвертали увагу порушника, розбиваючи в будинку вікна, інші вибили двері й затримали його. Загрози для життя поранених правоохоронців на цю мить немає.
Злочинець також був поранений при затриманні. Зараз він перебуває в лікарні під охороною поліції.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтями “погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” та зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу”.
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