У Вінницькій області чоловік почав стрілянину з вікна будинку і поранив чотирьох поліціянтів-спецпризначенців.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Уточнюється, що інцидент стався в місті Шаргород. 32-річний місцевий житель повідомив у поліцію, що його сусід неадекватно поводився під час конфлікту і розмахував зброєю. На місце приїхала слідчо-оперативна група.

Повідомляється, що 52-річний чоловік відмовився говорити з поліціянтами, а коли вийшов на вулицю, кілька разів вистрілив вгору з рушниці й погрожував розправою.

Після цього порушник зачинився в будинку і не реагував на прохання правоохоронців вгамуватися й віддати зброю.

У поліції Вінницькій області прийняли рішення провести спецоперацію щодо затримання із залученням бійців підрозділу КОРД.

За словами голови поліції області, під час штурму будинку злочинець відкрив вогонь з рушниці та пістолета по спецпризначенцях, в результаті чого четверо співробітників поліції отримали поранення.

Поки одні бійці відвертали увагу порушника, розбиваючи в будинку вікна, інші вибили двері й затримали його. Загрози для життя поранених правоохоронців на цю мить немає.

Злочинець також був поранений при затриманні. Зараз він перебуває в лікарні під охороною поліції.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтями “погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу” та зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу”.