У місті Браїлів (Вінницька область) на карантин закрили жіночий Свято-Троїцький монастир УПЦ МП.

Про це повідомили на сайті Вінницької єпархії.

Відповідне рішення прийняв митрополит Варсофоній. При цьому, він послався на звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів.

“Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію, що загроза є для всіх монастирів”, – заявив Варсофоній.

Також в повідомленні зазначили, що рішення закрити монастир пов’язано з продовженням загальнонаціонального карантину через поширення коронавірусу.

Монастир закрити з шостої ранку сьогоднішнього дня, 25 квітня. Про відкриття повідомлять додатково.

Богослужіння продовжать здійснювати, але за зачиненими дверима.

В Україні вже кілька монастирів УПЦ МП закриті на карантин. Зокрема, Києво-Печерська і Почаївська лаври. Раніше в УПЦ МП закликали не боятися коронавірусу і ходити до храмів.