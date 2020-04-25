Про це повідомили на сайті Вінницької єпархії.
Відповідне рішення прийняв митрополит Варсофоній. При цьому, він послався на звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів.
“Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію, що загроза є для всіх монастирів”, – заявив Варсофоній.
Також в повідомленні зазначили, що рішення закрити монастир пов’язано з продовженням загальнонаціонального карантину через поширення коронавірусу.
Монастир закрити з шостої ранку сьогоднішнього дня, 25 квітня. Про відкриття повідомлять додатково.
Богослужіння продовжать здійснювати, але за зачиненими дверима.
В Україні вже кілька монастирів УПЦ МП закриті на карантин. Зокрема, Києво-Печерська і Почаївська лаври. Раніше в УПЦ МП закликали не боятися коронавірусу і ходити до храмів.
- 13 квітня стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі підтверджено вже більше 90 випадків коронавірусу. Монастир закривають на карантин.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.
- У Мережі повідомлялося, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.