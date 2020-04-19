У Вінницькій області на вихідні і свята заборонили відвідувати лісові зони.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької облдержадміністрації.

Так, з сьогоднішнього дня і до закінчення карантину вводять заборону на роздрібну торгівлю товарами з лотків та на ринках (продовольчих, непродовольчих та змішаних).

З 20 квітня по 3 травня будуть закриті кладовища (крім здійснення обрядів поховань), у вихідні та святкові дні не можна буде виходити в лісові масиви.

Крім того, поминальні дні переносяться з 25-26 квітня на Троїцьку поминальну суботу (6 червня).

Для патрулювання лісових масивів на вихідні дні та з метою недопущення виникнення пожеж в області будуть створені “зелені патрулі”. Відповідні заходи вводяться до скасування карантинних обмежень або пом’якшення обмежувальних заходів.