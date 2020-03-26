У Вінницькій області лабораторно підтверджено ще два випадки Сovid-19.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на своїй сторінці у Facebook.

“Маємо ще два випадки, підтверджені лабораторним центром: один в м. Вінниця та один в м. Ладижин. Пацієнти під контролем медиків, які надають симптоматичне лікування. Відпрацьовуються усі контакти. Епідеміологи працюють. Поінформую згодом”, – написав Скальський.

Всього у Вінницькій області зареєстровано три випадки інфікування коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині зафіксований перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.