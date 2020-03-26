Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на своїй сторінці у Facebook.
“Маємо ще два випадки, підтверджені лабораторним центром: один в м. Вінниця та один в м. Ладижин. Пацієнти під контролем медиків, які надають симптоматичне лікування. Відпрацьовуються усі контакти. Епідеміологи працюють. Поінформую згодом”, – написав Скальський.
Всього у Вінницькій області зареєстровано три випадки інфікування коронавірусом.
Раніше повідомлялося, що на Вінниччині зафіксований перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.