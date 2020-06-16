На Вінниччині п'яна жінка за кермом збила чотирьох дітей.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Інцидент стався напередодні увечері в селі Слобідка Калинівського району. За даними слідчих, 32-річна місцева жителька розверталася заднім ходом на автомобілі ВАЗ 21103 та наїхала на дітей, які гралися біля сусідського двору.

Травмованих дітей — чотирьох, шести, семи та восьми років — ушпиталили до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Старший з постраждалих хлопчиків з відкритою черепно-мозковою травмою перебуває в травматичній комі.

Фото: Нацполіція

У поліції встановили, що жінка перебувала за кермом у стані сп’яніння — зафіксовано 1,07 проміле алкоголю, що вп’ятеро перевищує допустиму норму. Правопорушниця була затримана.

Слідче управління обласної поліції розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжкі тілесні ушкодження).