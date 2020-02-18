У Вінницькій області протестують проти закриття сучасної лікарні

Про це повідомив колишній радник міністра охорони здоров’я України Євген Найштетік на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що лікарня ризикує бути закритою 2 квітня в зв’язку з медичною реформою.

“Шаргородська районна лікарня ризикує стати першою дієздатної жертвою погано спланованою реформи охорони здоров’я з 1 квітня. Нова, укомплектована, добре працююча. На її оснащення збирали всім миром (буквально). Завдяки тому, що шаргородське земляцтво розкидано по всьому світу, фінансування йшло зі Штатів, Ізраїлю, Австралії і країн ЄС”, – написав Найштетік.

За його словами, через прорахунки реформи і дефіциту, який з’явився внаслідок, лікарню не вносять до списку опорних, тому вона втратить пацієнтопотоки, гроші і ризикує бути закритою вже 2 квітня.

“Люди вийшли на вулицю для захисту своєї лікарні. За словами учасників, вони готові хоч пішки йти до Києва і ламати руки, ноги, голови всьому складу офісу реформ МОЗ “, – написав Найштетік і опублікував фото з акції протесту.

За його словами, Шаргородська ЦРЛ “йде під ніж” в інтересах двох прикордонних лікарень, які обслуговують громадян окупованого Придністров’я і Молдови.

У зв’язку з цим Найштетік оприлюднив звернення місцевих жителів до міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, в якому говориться, що в разі закриття лікарні громада готова вдатися до будь-яких протестних дій.