У Вінницькій області з 1 червня не почнуть перевозити пасажирів залізничним транспортом і міжобласними автобусами.

Про це йдеться в протоколі, опублікованому на сайті Вінницької ОДА.

Рішення не відновлювати пасажирські перевезення з 1 червня ухвалили через нестабільну ситуацію з кількістю хворих на коронавірус, яка фіксується щодня.

Міжобласні перевезення карт не з урахуванням того, що найближчим часом відбудуться поминальні дні (свято Трійці 7 червня), а значить, в місто і область можуть приїхати люди з інших регіонів. Це може погіршити епідемічну ситуацію у Вінницькій області, відзначили в ОДА.

Відновлення пасажирських перевезень залізничним транспортом на внутрішньому сполученні і між регіонами, а також автобусним транспортом комісія розгляне 15 червня.

В ОДА застерегли, що розширення сполучення з іншими регіонами, особливо з тими, в яких захворюваність значно вище, може призвести до збільшення кількості нових випадків на 40-60%.