У Вишневому (Київська область) колишній поліцейський стріляв у перехожих, які зробили йому зауваження за неправильну парковку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Інцидент стався близько півночі.

Між перехожими і водієм, який був п’яний, сталася словесна перепалка через неправильне паркування авта останнього. Далі сварка переросла в бійку, а потім водій дістав пістолет і вистрілив кілька разів.

Після того, як свідки повідомили про інцидент, на місце оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

П’яний водій добровільно віддав поліцейським зброю для відстрілу гумовими кулями.

Зловмисником виявився 34-річний чоловік, колишній працівник поліції.

“Цей чоловік був звільнений з лав Національної поліції за низку порушень службової дисципліни, за поведінку, яка паплюжить честь та гідність працівника поліції та за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння”, – розповіли в поліції.

Всі учасники конфлікту направлені на медогляд.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу.