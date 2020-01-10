До Головного військового госпіталю Міністерства оборони в Києві для проходження лікування транспортували 9 українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

“Сьогодні до Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий госпіталь” прибув борт із пораненими українськими бійцями. Для подальшого лікування привезли дев’ятеро військовослужбовців, які до цього лікувалися у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після перельоту всі прибулі військовослужбовці пройшли медичне обстеження. Лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

“Військові лікарі кажуть, що стан здоров’я наших захисників поки задовільний, всі необхідні медикаменти та засоби побуту для них є в достатній кількості”, – додали в міністерства.