Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.
“На цей час кортикостероїд Дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, що показав ефективність проти COVID-19 для пацієнтів з хворобою у важкій формі”, – сказав він.
При цьому Гебрейесус зазначив, що інші препарати не показали належного рівня ефективності в процесі лікування пацієнтів у важкому стані.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/GNPqpMQsZr
— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 16, 2020
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я провела низку досліджень з метою підтвердження ефективності відомих препаратів проти коронавірусу типу COVID-19. В рамках глобального дослідження “Солідарна терапія” стало відомо, що схеми застосування Ремдесивіру, Гідроксихлорохіну, Лопінавіру/Ритонавіру та Інтерферону мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Іншими словами, ці препарати неефективні в боротьбі з вірусом типу COVID-19.
- Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я прогнозували, що смертність внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 на території Європи може зрости в 4-5 разів, в порівнянні з показниками за квітень. Зростання летальних випадків внаслідок зараження COVID-19 буде пов’язане з частковим або повним зняттям карантинних обмежень.