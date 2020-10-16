Станом на 16 жовтня науково доведена ефективність лише одного препарату проти коронавірусу COVID-19 для пацієнтів з важкою формою хвороби. На цей час це Дексаметазон

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу в Женеві.

“На цей час кортикостероїд Дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, що показав ефективність проти COVID-19 для пацієнтів з хворобою у важкій формі”, – сказав він.

При цьому Гебрейесус зазначив, що інші препарати не показали належного рівня ефективності в процесі лікування пацієнтів у важкому стані.



Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я провела низку досліджень з метою підтвердження ефективності відомих препаратів проти коронавірусу типу COVID-19. В рамках глобального дослідження “Солідарна терапія” стало відомо, що схеми застосування Ремдесивіру, Гідроксихлорохіну, Лопінавіру/Ритонавіру та Інтерферону мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Іншими словами, ці препарати неефективні в боротьбі з вірусом типу COVID-19.