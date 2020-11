Про це заявила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу у Женеві.

За її словами, існує лише два унікальні симптоми, які відрізняють коронавірус від грипу, — втрата нюху та смаку.

“Якщо є такі симптоми, то вища ймовірність, що це COVID-19, а не грип. Однак нема потреби займатися самостійною постановкою діагнозу”, – наголосила Моен.

Вона додала, що вагітним та людям з групи ризику варто звернутися до лікаря відразу після появи характерних симптомів ГРВІ. Важливо не чекати появи серйозних симптомів.

Решті людей з легкими симптомами рекомендовано самоізолюватися. Однак якщо з’являються труднощі з диханням, висока температура та інші важкі симптоми, то слід негайно відвідати сімейного лікаря.

Live Q&A on flu in time of #COVID19 https://t.co/nCHqwboVSK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2020