Про це заявила керівник групи Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо забезпечення готовності та реагування на грип Енн Моен на брифінгу у Женеві.
За її словами, існує лише два унікальні симптоми, які відрізняють коронавірус від грипу, — втрата нюху та смаку.
“Якщо є такі симптоми, то вища ймовірність, що це COVID-19, а не грип. Однак нема потреби займатися самостійною постановкою діагнозу”, – наголосила Моен.
Вона додала, що вагітним та людям з групи ризику варто звернутися до лікаря відразу після появи характерних симптомів ГРВІ. Важливо не чекати появи серйозних симптомів.
Решті людей з легкими симптомами рекомендовано самоізолюватися. Однак якщо з’являються труднощі з диханням, висока температура та інші важкі симптоми, то слід негайно відвідати сімейного лікаря.
Live Q&A on flu in time of #COVID19 https://t.co/nCHqwboVSK
— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2020
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус пішов на карантин після того, як дізнався, що контактував з хворим на COVID-19.