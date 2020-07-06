У неділю, 5 липня, українські військові знищили двох і поранили ще мінімум двох бойовиків "ДНР".

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає.

З початку 6 липня збройні формування РФ шість разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, по позиціях українських захисників неподалік Новгородського ворог вів вогонь з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Також на світанку противник застосував 120-ти мм міномети біля того ж Новогородського, а також на підступах до Зайцевого і Південного.

Крім того, агресор провокував наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поруч Хутору Вільний.

Українські військові придушували активність ворога з дозволеної зброї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.