Про це сказано на сторінці організації в Twitter.
Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу тільки прискорюється.
“Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – тільки 2 дня. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти”, – заявив він.
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