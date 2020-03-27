У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що, якщо країни не приймуть "агресивні міри" щодо протидії поширення коронавірусу COVID-19, можуть померти мільйони людей по всьому світу.

Про це сказано на сторінці організації в Twitter.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу тільки прискорюється.

“Пандемія COVID-19 прискорюється з експоненційною швидкістю. Перші 100 тисяч випадків зайняли 67 днів. Другі – 11 днів. На треті 100 тисяч пішло всього 4 дні. Четверті – тільки 2 дня. Без агресивних дій у всіх країнах мільйони можуть померти”, – заявив він.